Konyaspor’da Slowik sürprizi!

Tümosan Konyaspor, Sivasspor maçı öncesinde kaleci Jakub Slowik'in sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada; "Evimizde oynadığımız Samsunspor maçının son dakikalarında sağ alt baldır ağrısı olan kalecimiz Jakub Slowik'in yapılan tetkiklerinde Gastroknemius kası iç kısmında tip bir yaralanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Sivasspor maçı öncesi yapılan son kontrollerini şikayetleri devam eden kalecimiz maç kadrosundan çıkartılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İlk 11 belli oldu!

Mücadelede her iki takımında ilk 11'leri belli oldu.

Sivasspor: Şaşal, Paluli, Radakovic, Camara, Erdal, Başsan, Moutoussamy, Charisis, Bekiroğlu, Simic, Koita

Konyaspor:Ertaş, Demirbağ, Yazğılı, Pedrinho, Erdoğan, Prip, Guilherme, Jevtovic, Ndao, İbrahimoğlu, Kramer

(Selman Kaya)