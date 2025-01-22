Konyaspor-Eyüpspor maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Maç Planlama Müdürlüğü, Türkiye Kupası'ndaki programı açıkladı. Buna göre Tümosan Konyaspor'un, C Grubu 2. haftada oynayacağı Eyüpspor maçının tarihi de belli oldu. Peki, kritik maç ne zaman? Ve bu karşılaşma neden önemli?
Eyüpspor maçının günü belli oldu
Tümosan Konyaspor'un Türkiye Kupası C Grubu 2. haftada evinde oynayacağı Eyüpspor maçının tarihi belli oldu. Anadolu Kartalı rakibiyle 4 Şubat Salı günü Konya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakanın başlama saati ise 18.00 olarak belirlendi.
Bu maç neden önemli?
Daha önce Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Tümosan Konyaspor, bu sezonki hedefini de final olarak belirledi. Grup aşamasında 3 karşılaşmaya çıkacak yeşil-beyazlılar, ilk maçında Çorum ekibini mağlup etmeyi başardı. İkinci maçında kendisiyle zirve ortağı olan Eyüpspor ile karşılaşacak Anadolu Kartalı, rakibini mağlup etmesi halinde puanını 6'ya çıkartacak. Tümosan Konyaspor bunu başarması durumunda gruptan çıkma adına dev bir adım atmış olacak.
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