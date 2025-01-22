Konyaspor Galatasaray deplasmandan puanla dönmek istiyor

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçına bir ilki başarmak için çıkacak. Konyaspor daha önce hiç galip gelemediği zorlu deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında bir ilki başarmak istiyor. 25 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Konyaspor daha önce Galatasaray deplasmanlarında nasıl bir performans sergiledi? İşte detaylar...
Konyaspor, İstanbul'da tutuk
Tümosan Konyaspor, Süper Lig nezdinde Galatasaray'a 23 kez konuk oldu. Anadolu Kartalı bu maçların 4'ünden beraberlikle ayrılırken, kalan 19 maçta ise rakibine mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar zorlu deplasmandan hiç galibiyet alamadı.
Tümosan Konyaspor, ilk peşinde
Tümosan Konyaspor, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçında bir ilki başarmak istiyor. Rakibinin UEFA Avrupa Ligi'ndeki oynadığı Dynamo Kiev maçını pür dikkat takip eden yeşil-beyazlılar; İstanbul ekibinin eksiklerini avantaja çevirmenin hesaplarını yapıyor. Anadolu Kartalı bunu başarması ve galip gelmesi durumunda; makus tarihine bir ilk daha ekleyecek.
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