Konyaspor, Gaziantep FK Karşısında 3 Puan Peşinde! Konyaspor-Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 29. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçına odaklandı. Anadolu Kartalı kritik maçı kazanarak küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak istiyor!
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçına odaklandı. Ligin 28. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan, 9 kişi bitirdiği karşılaşmayı 1-0 kazanarak destansı bir maça imza atan yeşil-beyazlılar, bu galibiyetin daha da anlam kazanması için Gaziantep maçına odaklandı. Anadolu Kartalı yine taraftarının desteğini arkasına alarak; küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak istiyor.
Anadolu Kartalı, farkı açmak istiyor
Haftaya 31 puanla 13. sırada giren Tümosan Konyaspor, ateş hattından daha da uzaklaşmak istiyor. Küme hattının son halkasında 27 puanla Sivasspor yer alırken; yeşil-beyazlılar rakibiyle farkı açmak istiyor. Anadolu Kartalı 38 puanla 6. sırada yer alan Gaziantep ekibine karşı mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.
Kritik maç ne zaman?
Tümosan Konyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak zorlu karşılaşmanın günü ve saati de merak konusu oldu. Anadolu Kartalı için kritik öneme sahip müsabaka, 28 Mart Cuma günü Konya Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”