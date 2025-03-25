Konyaspor Gaziantep Maçı İçin Taktik Çalışmalarına Başladı

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile hazırlık maçında karşılaşan yeşil-beyazlılar; bu maçın ardından 1 günlük izne ayrılmıştı. 23 Mart Pazar gününü izinli geçiren Anadolu Kartalı, 24 Mart Pazartesi günü itibariyle çalışmalarına yeniden başladı.
Ağırlık taktik antrenmanlarda
Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan Tümosan Konyaspor, çalışmalarının bu bölümünde taktik antrenmanlara ağırlık verecek. Milli aranın ilk haftasında kondisyon çalışan yeşil-beyazlılar, maç haftasına gelinmesiyle rotasını taktik antrenmanlara çevirdi.
(Selman Kaya)