Konyaspor ile Beşiktaş Arasında 48. Randevu! İşte Rekabetin Detayları

Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş, daha önce Süper Lig nezdinde birçok kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan maçlar büyük heyecana sahne oldu. Peki, iki takım arasında oynanan maçlarda rakamlar nasıl? İşte detaylar...

Konya ile Beşiktaş 48. randevuda

Tümosan Konyaspor, Süper Lig nezdinde Beşiktaş ile 47 kez karşı karşıya geldi. Anadolu Kartalı bu karşılaşmalardan 6'sını kazanırken, 27 maçta ise rakibine mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar arda kalan 14 müsabakada ise rakibiyle puanları paylaştı. Tümosan Konyaspor, bahse konu süreçte Beşiktaş ağlarını 43 kez sarsarken, filelerinden de 92 top çıkarttı.

Konya'da 24. randevu

Tümosan Konyaspor, Beşiktaş'ı Süper Lig nezdinde Konya'da 23 kez misafir etti. Anadolu Kartalı bahse konu periyotta 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar Beşiktaş ağlarını 27 kez sarsarken, kalesinde ise 35 gol gördü. (Selman Kaya)