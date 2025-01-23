Tümosan Konyaspor, İstanbul yolcusu. Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a konuk olacak yeşil-beyazlılar, şehirdeki son taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Anadolu Kartalı kritik deplasman için gün içinde şehirden ayrılacak.
Yeşil-beyazlılarda tempo yüksek
Anadolu Kartalı zorlu Galatasaray maçına yüksek tempoda hazırlandı. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde hummalı bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar; 23 Ocak Perşembe günü yaptığı antrenmanla son taktik çalışmasını gerçekleştirdi. Tümosan Konyaspor, 24 Ocak Cuma günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Galatasaray ile Tümosan Konyaspor arsında; 25 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
(Selman Kaya)