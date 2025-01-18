Konyaspor Kasımpaşa ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11’ler

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Haftaya 20 puanla 15. sırada başlayan yeşil-beyazlılar, 21 puanla 12. sırada yer alan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. 19 Ocak Pazar günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Kritik maçı Burak Pakkan yönetecek
Tümosan Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp üstlenecek. Mehmet Ali Özer ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
Tek eksik Kasımpaşa'da
Tümosan Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde tek eksik konuk ekipte bulunuyor. İstanbul ekibinde stoperlerden Kenneth Omeru sakatlığı, Nicholas Opoku ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Anadolu Kartalı'nda ise cezasını tamamlayan Adil Demirbağ ile Marko Jevtovic formasına kavuşabilecek.
Tümosan Konyaspor'un muhtemel 11'i
Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Tümosan Konyaspor'un, Kasımpaşa maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Jakub Slowik (27), savunma 4'lüsünde Uğurcan Yazğılı (5), Adil Demirbağ (4), Riechedly Bazoer (20) ve Guilherme Sitya (12), tekli ön liberoda Marko Jevtovic (16), 4'lü orta alanda Alassane Ndao (18), Danijel Aleksic (9), Pedrinho (8) ve Yusuf Erdoğan (10), forvette ise Blaz Kramer'in (99) forma giymesi bekleniyor.
Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i
Hakan Keleş nezaretinde 4-1-4-1 sistemiyle mücadele eden Kasımpaşa'nın, Anadolu Kartalı'na karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. İstanbul ekibinin kalesinde Andreas Gianniotis (1), savunma 4'lüsünde Claudio Winck (2), Yasin Özcan (58), Sadık Çiftpınar (5) ve Kevin Rodrigues (77), tekli ön liberoda Gökhan Gül (6), 4'lü orta alanda Mamadou Fall (7), Haris Hajradinovic (10), Antonin Barak (72) ve Josip Brekalo (9), tekli ileri uçta ise Nuno Da Costa'nın (18) görev alması bekleniyor. (Selman Kaya)