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Konyaspor Kayseri semalarında!

Selman Kaya
Muhabir
Konyaspor Kayseri semalarında!
Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 23. haftasında sezonun en zor maçlarından birisine çıkacak. Anadolu Kartalı, küme hattının içinde yer alan Kayserispor’un konuğu olacak. 8 Şubat Cumartesi günü Kayseri Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak

Tümosan Konyaspor, Süper Lig Lig'in 23. haftasında sezonun kırılma maçlarından birisine çıkacak. Haftaya 24 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlılar, 17 puanla 16. sırada küme hattının içerisinde yer alan Kayserispor‘a konuk olacak. Anadolu Kartalı sezonun en kritik maçı olan bu müsabakaya puan ya da puanlar almak için çıkacak. 8 Şubat Cumartesi günü Kayseri Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Eksikler Kayserispor'da

Zorlu karşılaşma öncesinde eksik oyuncular ev sahibi Kayserispor'da bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte sağ bek Anthony Uzodimma, stoper Julian Jeanvier, sol bek Lionel Carole ve orta saha oyuncusu Eray Özbek sakatlığından dolayı bu maçta görev alamayacak. Konuk Konyaspor'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

Kayserispor'un muhtemel 11'i

Çiçeği burnunda teknik patronu Sergej Jakirovic nezaretinde 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Kayserispor'un; Anadolu Kartalı'na karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Kayseri ekibinin kalesinde Bilal Bayazit (25), savunma 4'lüsünde Gökhan Sazdağı (11), Dimitrios Kolovetsios (4), Arif Kocaman (54) ve Hasan Ali Kaldırım (33), 2'li ön liberoda Ali Karimi (6) ve Kartal Yılmaz (8), 3'lü orta alanda Carlos Mane (20), Mehdi Bourabia (10) ve Miguel Cardoso (7), tekli forvet hattında ise Duckens Nazon'un (9) görev alması bekleniyor.

Tümosan Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Tümosan Konyaspor'un, Kayserispor maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Jakub Slowik (27), savunma 4'lüsünde Oğulcan Ülgün (35), Riechedly Bazoer (20), Adil Demirbağ (4) ve Guilherme Sitya (12), tekli ön liberoda Marko Jevtovic (16), 4'lü orta alanda Tunahan Taşcı (7), Melih İbrahimoğlu (77), Pedrinho (8) ve Yusuf Erdoğan (10), forvette ise Blaz Kramer'in (99) forma giymesi bekleniyor. 

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