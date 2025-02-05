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Konyaspor Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Selman Kaya
Muhabir
Konyaspor Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. 4 Şubat Cuma günü Türkiye Kupası’nda Eyüpspor ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, bu maçın hemen ardından Kayseri mesaisine start verdi

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı zorlu Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Türkiye Kupası C Grubu'nun 2. haftasında 4 Şubat Salı günü Eyüpspor'u ağırlayan Anadolu Kartalı, bu maçın hemen ardından rotasını Kayseri maçına çevirdi.

Süreç yenileme antrenmanıyla başladı

Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde toplanan Tümosan Konyaspor, Kayserispor maçının ilk antrenmanının gerçekleştirdi. Günün ilk çalışmasında Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Oyuna sonradan giren ve kadroda bulunmayan oyuncular ise taktik ağırlıklı antrenmanla günü noktaladı.

Anadolu Kartalı'nda gündem taktik

Tümosan Konyaspor, Kayserispor maçında uygulayacağı taktiğe hızlı bir giriş yapacak. Sıkışık fikstür gereğince hızlandırılmış bir dönemden geçen yeşil-beyazlılar, 6 Şubat Perşembe gününü taktik ağırlıklı çalışmayla değerlendirecek. Tümosan Konyaspor, 7 Şubat Cuma günü yapacağı ter antrenmanının ardından da konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başalyacak.

Zorlu karşılaşma ne zaman?

Sezonun en zor maçlarından birisi olarak görülen Kayserispor - Tümosan Konyaspor maçının günü ve saati de merak konusu oldu. İki takım için de kritik öneme sahip karşılaşma; 8 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Kayseri Stadyumu'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

(Selman Kaya)

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