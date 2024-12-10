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Konyaspor PFDK’ya sevk edildi!

Konyaspor PFDK’ya sevk edildi!
Konyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası disiplin sevklerini açıkladı. PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk Müşavirliği'nce 10.12.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- Trabzonspor Kulübü'nün 06.12.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Konyaspor Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan Konyaspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- Antalyaspor Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan Konyaspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- Göztepe Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan Göztepe - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- Adana Demirspor Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan Göztepe - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- Beşiktaş Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- Fenerbahçe Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- Sivasspor Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan Sivasspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- Galatasaray Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan Sivasspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve '5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: İHA

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