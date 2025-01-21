Konyaspor taktik antrenmanına başladı!

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde toplanan Anadolu Kartalı, günü yenileme antrenmanla değerlendirdi. 22 Ocak Çarşamba ve 23 Ocak Perşembe günlerini de hücum varyasyonlarının olduğu taktik antrenmanlarla değerlendirecek Tümosan Konyaspor, 24 Ocak Cuma günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Galatasaray ile Tümosan Konyaspor arasında; 25 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Konya'da hedef puan ya da puanlar
Kritik bir süreçten geçen Tümosan Konyaspor, zorlu fikstürün tam ortasında Galatasaray deplasmanına çıkacak. Ateş hattından uzak kalmak isteyen yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almak için mücadele edecek.
(Selman Kaya)