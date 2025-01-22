Konyaspor taktik çalışıyor!

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik antrenmanla değerlendirdi. 23 Ocak Perşembe gününü de hücum varyasyonuyla geçirecek Anadolu Kartalı, 24 Ocak Cuma günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Galatasaray ile Tümosan Konyaspor arasında; 25 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Tek hedef puan ya da puanlar
Zorlu bir periyottan geçen Tümosan Konyaspor, zorlu fikstürün tam ortasında kritik Galatasaray deplasmanına çıkacak. Ateş hattından olabildiğince uzak kalmak isteyen Anadolu Kartalı, zorlu İstanbul deplasmandan puan ya da puanlar almak için mücadele edecek.
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