Konyaspor taraftarı Kayserispor maçını Cimere şikayet etti!

Süper Lig'de oynanan Konyaspor - Kayserispor karşılaşması, sıra dışı bir şikâyetle gündeme geldi. Maçın yönetiminden memnun kalmayan bir Konyalı futbolsever, tepkisini dile getirmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuruda bulundu.
Bu olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, futbolseverler arasında da hararetli tartışmalara neden oldu.
Hakem kararlarının sıkça eleştirildiği futbol dünyasında, bir karşılaşmanın doğrudan CİMER'e taşınması dikkat çekerken, yetkililerin bu başvuruya nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.
Kaynak: Haber Merkezi