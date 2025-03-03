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Konyaspor tek golle 3 puanın sahibi oluyor!

Selman Kaya
Muhabir

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Konyaspor tek golle 3 puanın sahibi oluyor!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'a konuk oldu. Telafisi olmayan haftalarda yer alan yeşil-beyazlılar telafi olmayan maçlardan birisine çıktı.

Skor:1-0

Yeşil-beyazlılar zorlu karşılaşmanın son dakikasında Umut Nayir'in penaltı golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı! Anadolu Kartalı puanını 28'e çıkarttı

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Trabzonspor'u ağırladı. Haftaya 25 puanla 14. sırada başlayan yeşil-beyazlılar, 32 puanla 9. sırada yer alan Karadeniz ekibine karşı puan mücadelesi verdi. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, gözler ikinci yarıya çevrildi. Konyaspor girdiği pozisyonları golle sonuçlandıramazken, bu süreç son dakikaya kadar devam etti. Anadolu Kartalı maçın uzatma dakikalarında penaltı kazanırken, Umut Nayir topu ağlarla buluşturdu ve maçın 1-0'lık skorunu belirledi. Anadolu Kartalı bu skorla birlikte puanını 28'e çıkarttı.

Kritik maçı Ozan Ergün yönetti

Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Ozan Ergün yönetti. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Temel üstlenirken, Ömer Faruk Gültekin ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev aldı.

İlk 11'ler

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Savic, Malheiro, Mustafa, Mendy, Lundstram, Cham, Sikan, Visca, Banza.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

5' Trabzonspor'da kaleyi yoklayan oyuncu Mustafa Eskihellaç ancak isabet yok.

7' Gole yaklaşan takım Konyaspor oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Blaz Kramer. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.


18' Konyaspor atağında kafa vuruşunu yapan isim Blaz Kramer ancak top direkten dönüyor.

29' Trabzonspor takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Edin Visca.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

45'+1 Trabzonspor takımında Edin Visca çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

50' Konyaspor için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Louka Prip.

52' Yusuf Erdoğan, şut çekiyor fakat maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

55' Louka Prip kafa vuruşunda top isabet bulamıyor. 

90' Gol! Konyaspor penaltı golü ile öne geçiyor. Umut Nayir 1-0.

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