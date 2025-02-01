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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Bu maçın mazereti yoktu

Selman Kaya
Muhabir
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Bu maçın mazereti yoktu
Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; Süper Lig’in 22. haftasında oynanan ve 3-1 kazanılan Bodrum Futbol Kulübü maçının ardından konuştu. Uçar, “Bu maçın mazereti yoktu” dedi

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve 3-1 kazanılan Bodrum Futbol Kulübü maçın ardından konuştu. Haftalardır iyi oynadıklarını ancak sonucunu alamadıklarını dile getiren Uçar, Bodrum maçında sonucunu da aldıklarını söyledi.

"Bizim için çok anlamlıydı”

Recep Uçar, "Bizler için gerçekten son derece anlamlı bir maçtı. Aldığımız bu galibiyet şehir ve takım adına çok anlamlı. Çünkü gerçekten mazereti olmayan bir karşılaşmaydı” dedi.

"Psikolojik olarak rahat değildik”

Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Recep Uçar, "Bizim adımıza bu maçın mazereti yoktu. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığımız bir maçtı. Psikolojik olarak çok da rahat olmadığımızı gözlemlediniz” diye konuştu.

"Keyfini sabaha kadar yaşayacağız"

Uçar, çok geniş bir kadroya sahip olmadıklarının altını çizerek, "Haftalardır iyi oynuyorduk. Sonucunu alamıyorduk. Bodrum maçı, sonucunu aldığımız bir maç oldu. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

"Coşkulu bir taraftar vardı”

Yeşil-beyazlı taraftarlara ayrı bir parantez açan Uçar, "Zorlu maçta coşkulu bir Konyaspor taraftarı vardı. Onları mutlu etmek istiyorduk. Ama son haftalarda bir türlü olmuyordu. Onları evlerine mutlu gönderiyoruz. Bizler de oyuncularımızla beraber bunun keyfini yarın sabaha kadar yaşayacağız” dedi.

(Selman Kaya)

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