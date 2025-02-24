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Konyaspor’un bitmeyen sağ bek çilesi!

Selman Kaya
Muhabir
Konyaspor’un bitmeyen sağ bek çilesi!
Tümosan Konyaspor, sezon başından bu yana sağ bek sorununa çözüm bulamadı. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda sağ bek pozisyonunda tam 5 futbolcu deneyen yeşil-beyazlılar, bir türlü dikiş tutturamadı!

Tümosan Konyaspor, içinde bulunduğumuz 2024-25 sezonunda sağ bek sorununu bir türlü çözemedi! Süper Lig ve Türkiye Kupası serüvenlerinde bu pozisyonda tam 5 futbolcu denenirken, Anadolu Kartalı bu konuda hiçbir ilerleme kaydedemedi. 

İlk macera: Nikola Boranijasevic

Tümosan Konyaspor, yaz transfer döneminde İsviçre'nin Zürich takımından sağ bek oyuncusu Nikola Boranijasevic'e imza attırmıştı. Ligde ve kupada 18 maça çıkan Nikola, bu maçlarda kendisinden beklenen performansın oldukça altında kaldı. Adeta takımın el frenini çeken Sırp futbolcu, forma giydiği maçlarda resmen olmasa da; fiziken Konyaspor'u 10 kişi bırakmıştı. 

İlk rota ona döndü: Uğurcan Yazğılı

Nikola'nın yokluğunda sağ bek pozisyonu, stoper Uğurcan Yazğılı'ya kaldı. Teknik adamlar sağ bekte Yazğılı'yı birçok kez denerken, istenilen verim alınamadı. 

Deneme-Yanılma: Oğulcan Ülgün

Recep Uçar döneminde sağ beke farklı bir formül üretildi. Orta sahanın merkezinde görev alan, oyunu ileri ve geri yönlü oynayabilen Oğulcan Ülgün, bu bölgede forma giydi. Ülgün, Konyaspor'un evinde oynadığı Samsunspor maçında ise yaptığı bireysel hata nedeniyle yeşil-beyazlıların geriye düşmesine sebep olarak Uçar'ın istediği ilaç olamadı. 

Son çare: Ndao

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Oğulcan Ülgün'den sonra son çareyi ligin deneyimli oyuncularından Alessane Ndao'da aradı. Kupada oynanan Eyüpspor maçında Ndao'ya sağ bek rolü veren deneyimli teknik adam, Kayserispor ve Samsunspor maçlarında da ilerleyen dakikalarda sağ bekte bu oyuncuyu sahaya sürmüştü. Son oynan Sivasspor maçında ise 11'e sağ bek olarak başlayan Senegalli oyuncunun sağ bek de dikiş tutturup tutturamayacağı merak konusu.

Genç yetenek: Abdurrahman Üresin

Kış transfer döneminde genç yeteneklere yatırım yapan Tümosan Konyaspor, şimdilerde yaşadığı sağ bek pozisyonunda gelecekte sıkıntı yaşanmaması adına kritik bir hamle yapmıştı. Serik Belediyespor'dan Abdurrahman Üresin'i kadrosuna katan Anadolu Kartalı, 19 yaşındaki oyuncuyu sadece Türkiye Kupası'nda oynattı. Kadroda orijinal bir sağ bek bulunmasına rağmen farklı maceralar aranması ise anlamlandırılamadı. 

(Selman Kaya)

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