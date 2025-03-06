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Konyaspor’un çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!

Selman Kaya
Muhabir

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Konyaspor’un çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!

2016-17 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan yeşil-beyazlı ekip, Recep Uçar yönetiminde bu başarıyı bir kez daha tekrarlamak istiyor.

KONYASPOR SERİ BAŞI OLARAK ÇEYREK FİNALDE

İçlerinde Konyaspor'un da bulunduğu Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan oluşan 4 takım kura çekimine seri başı olarak girdi.

KONYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Buna göre kurada Konyaspor'un rakipleri İskenderunspor, Göztepe veya Bodrumspor oldu.

KONYASPOR'UN ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilen kurada Konyaspor'un çeyrek finaldeki rakibi İskenderunspor oldu.

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yarı final maçlarının da 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilmesi bekleniyor.

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