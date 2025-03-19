Konyaspor’un genç file bekçisi! Tüm dikkatler üzerinde

Son haftalardaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Tümosan Konyaspor’un genç file bekçisi Deniz Ertaş, adından sıkça söz ettirdi. Birinci kaleci Jakub Slowik’in sakatlığının ardından eldivenleri devralan Ertaş, son oynanan Beşiktaş maçındaki performansıyla beğenileri topladı

Tümosan Konyaspor'un genç file bekçilerinden Deniz Ertaş, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İçinde bulunduğumuz 2024-25 sezonunda sadece Türkiye Kupası'nda forma şansı bulabilen 19 yaşındaki oyuncu, kaleci Jakub Slowik'in sakatlanmasının ardından eldivenleri tamamen devraldı.

Kupadaki performansını lige de taşıdı!

Anadolu Kartalı'nın genç file bekçisi Deniz Ertaş, forma şansı bulduğu tüm kulvarlarda başarılı bir performans sergiledi. Türkiye Kupası 3. Tur'da oynanan 23 Elazığ Futbol Kulübü, 4. Tur'da oynanan Kepezspor ve 5. Tur'da oynanan Karacabey Belediyespor maçlarında forma giyen Ertaş, grup aşamasına gelene kadar oynanan 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Kupanın grup aşamalarında Çorum Futbol Kulübü, Eyüpspor ve Galatasaray maçlarında da görev alan genç eldiven, bu süreçte de kalesinde sadece 1 gol gördü.

Slowik'in yokluğunu aratmadı!

Genç file bekçisi Deniz Ertaş, birinci kaleci Jakub Slow'in yokluğunu aratmadı. Slowik'in sakatlanmasının ardından eldivenleri eline geçiren Ertaş, Süper Lig'de de forma şansı bulmaya başladı. 19 yaşındaki file bekçisi, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarında da görev aldı. Ertaş bu süreçte de kalesinde sadece 3 gol gördü.

15 maçta 2 gol yedi

Tümosan Konyaspor'un genç file bekçisi Deniz Ertaş, ortaya koyduğu performansla adeta ‘Ben buradayım' dedi. Gerek Süper Lig gerekse Türkiye Kupası olmak üzere 15 maçta forma şansı bulan Ertaş, kalesinde sadece 4 gol gördü. Genç oyuncu 7 maçta ise kalesini gole kapattı.

Ne Beşiktaş, ne de Galatasaray

Bu sezon özelinde 7 maçta kalesini gole kapayan Deniz Ertaş, ciddi gol ayaklarına geçit vermedi. Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan Galatasaray maçında sarı-kırmızılı oyunculara geçit vermeyen 19 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçında da kalesini gole kapatmayı başardı.

(Selman Kaya)