Konyaspor’un golcüsü! Son haftalardaki performansıyla takımı sırtladı

Tümosan Konyaspor’un golcü oyuncusu Blaz Kramer, son haftalardaki performansıyla Anadolu Kartalı’nı sırtladı. Yeşil-beyazlı takımdaki ilk performansıyla eleştirilen Kramer, son performansıyla da göklere çıkartıldı. İşte Blaz Kramer’in ‘Kramer’ kaydı...

Tümosan Konyaspor'un forvet oyuncusu Blaz Kramer, son haftalardaki performansıyla Anadolu Kartalı'nın gol yükünü çekti. Sezon başında Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Legia Varşova'dan transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye'deki ilk performansıyla eleştirilse de; son performansıyla da göklere çıkartıldı. İşte Blaz Kramer'in, ‘Kramer' kaydı.

İlk 12 maçını boş geçti

Anadolu Kartalı'nın forvet oyuncusu Blaz Kramer, Süper Lig'deki ilk performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Sloven oyuncu yeşil-beyazlı formayla çıktığı ilk 12 Süper Lig maçında herhangi bir gol sevinci yaşayamazken, bahse konu periyodu 1 asistle geçti.

Kramer'i tutana aşk olsun!

Türkiye'deki ilk performansıyla adeta yerden yere vurulan Blaz Kramer pes etmedi. Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor karşılaşmasında ağları sarsan 29 yaşındaki oyuncu, takip eden maçta Fenerbahçe'yi de boş geçmedi. Blaz Kramer son olarak Konya'da oynanan Kasımpaşa maçında da 2 kez gol sevinci yaşadı. İlk 12 maçında sadece 1 asist yapabilen Sloven oyuncu, son 3 maçında ise 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Blaz Kramer'in pembe detayı

Tümosan Konyaspor'un golcü oyuncusu Blaz Kramer'in LPG'den benzine geçercesine olan değişimi dikkatleri çekti. Kramer'in performansındaki kırılma anı Konya'daki bir berberde bulundu. Saçlarını pembeye boyatan Sloven oyuncu; kariyer zirvesini yaptığı son 3 maçına da pembe kafayla çıkmıştı. Sahada pamuk şeker gibi dolaşan Kramer'in bu hafta sonu oynanacak Galatasaray maçında nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu oldu.

(Selman Kaya)