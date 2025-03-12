Konyaspor’un PFDK Kararı Bugün Açıklanacak!

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz gün yaptığı yazılı açıklamada; Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynanan Eyüpspor maçındaki saha olayları nedeniyle, Tümosan Konyaspor'un PFDK'ya sevk edildiğini açıklamıştı. Anadolu Kartalı'nın cezasının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu olmuştu.
Kurul toplanıyor
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 13 Mart Perşembe günü bir araya gelecek. Tümosan Konyaspor'un cezası da bu toplantıda netlik kazanacak. PFDK kararının ise akşamüstü açıklanması bekleniyor.
(Selman Kaya)