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Konyasporlu Melih Bostan’ın cezası belli oldu!

Selman Kaya
Muhabir
Konyasporlu Melih Bostan’ın cezası belli oldu!

Tümosan Konyaspor'un genç oyuncularından Melih Bostan, Beşiktaş maçında yaptığı fevri hareketiyle kendini yaktı. Zorlu karşılaşmanın 27. dakikasında rakibine kontrolsüz bir şekilde giren Bostan, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 21 yaşındaki oyuncu, buradan da ceza aldı. Peki, Melih'in cezası ne?

Melih Bostan, 2 maç kaçıracak

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), haftanın kararlarını açıkladı. Kuruldan yapılan yazılı açıklamada; Tümosan Konyasporlu Melih Bostan'ın rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle, Futbol Disiplin Talimati'nın (FDT) 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

Melih hangi maçları kaçıracak?

Tümosan Konyasporlu Melih Bostan'ın hangi maçları kaçıracağı da merak konusu oldu. Bostan, ceza aldığı Beşiktaş maçının ardından gelen ilk 2 resmi müsabakada görev alamayacak. Bostan buna göre; Süper Lig'in 29. haftasında Konya'da oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü ve Türkiye Kupası Çeyrek Final aşamasında yine Konya'da oynanacak İskenderunspor maçında forma giyemeyecek. (Selman Kaya)

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