Kupada Galatasaray fobisi

Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı fobi yaşıyor. Anadolu Kartalı kupa arenasında sarı-kırmızılılara karşı hiç galip gelemedi. Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile 4 kez karşılaşan Anadolu Kartalı, bahse konu periyottan 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar rakip fileleri 4 kez sarsarken, filelerinden de 11 top çıkarttı.

Kupa tarihçesi

Tümosan Konyaspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda ilk kez 1990-91 sezonunda karşı karşıya geldi. 6. Tur bünyesince Konya'da oynanan maçı konuk ekip 1-0'lık skorla kazanmıştı. 2014-15 sezonunda İstanbul'da oynanan Son 16 Turu'nda ise ev sahibi ekip 4-1'lik skorla galip gelmeyi başarmıştı. İki takım, 2017-18 sezonunda çeyrek finalde eşleşti. Konya'da oynanan ilk karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ererken; İstanbul'da oynanan rövanş maçında ise gülen taraf yine 4-1'lik skorla ev sahibi Galatasaray olmuştu.

(Selman Kaya)