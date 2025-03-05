Kupadaki rakip belli oluyor!

Tümosan Konyaspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oluyor! Grup aşamasını lider tamamlayarak adını seri başı olarak çeyrek finale yazdıran yeşil-beyazlılar, Bodrumspor, Göztepe ve İskenderunspor 3'lüsünden birisiyle eşleşecek.
Kura çekimi ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye Kupası'nda kuraların ne zaman çekileceğini açıklamıştı. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir” ifadeleri kullanılmıştı.
Statü nasıl işleyecek?
Türkiye Kupası'ndaki statü de merak konusu oldu. Yer aldığı C Grubu'nu lider tamamlayan Tümosan Konyaspor, seri başı olmasından dolayı çeyrek final karşılaşmasına kendi evinde çıkacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma 1-3 Nisan tarihlerinden birisinde olacak.
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