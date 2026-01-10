Lider Ereğlispor’da hedef net: İki takviye bir şampiyonluk

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta yer alan Ereğlispor’un teknik patronu Niyazi Kart, sezonun ilk devresini değerlendirdi. “Averajla da olsa ilk devreyi lider kapattık” diyen Kart, yaşanılan problemlere rağmen alınan sonuçların başarılı olduğunu söyledi.
Sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını belirten Niyazi Kart, "Sezon başı kendimize koymuş olduğumuz bir hedef vardı. İlk hedefe ulaşmış olduk. Son yılların en zor sezonunu kendi adıma geçirmiş oldum. Sorunların üstesinden gelebilseydik, puan farkı da olurdu. Yine de imkanlar dahilinde iyi iş çıkardığımıza inanıyorum” dedi.
"Sorunsuz başlamalıyız”
Kart, "Ereğlispor'u zor bir dönem bekliyor. Çünkü yöneticilerimiz çok yalnız bırakıldı. Sorunların çözülüp ikinci devreye sorunsuz başlamamız lazım. Bunu başarabilirsek, 2 doğru takviyeyle şampiyon oluruz. Ama yönetime destek şart” diye konuştu.
"Elimden bir şey gelmez”
Niyazi Kart, "Sezonun kalan bölümü için destek bulamazsak; kendi adıma yapacağım hiçbir şey kalmayacak. Başka Ereğlispor yok. Bizler gelip geçiciyiz. Ama Ereğlispor kalıcı. Yönetime destek olunursa bizler de sonuna kadar varız. Ama bunu bulamazsak, kimsenin yapacağı bir şey kalmıyor” ifadelerini kullandı.
