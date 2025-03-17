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Maçın kahramanı konuştu: Kazandığımız için mutluyuz

Selman Kaya
Muhabir
Maçın kahramanı konuştu: Kazandığımız için mutluyuz
Tümosan Konyaspor’un savunma oyuncusu Uğurcan Yazğılı, Beşiktaş maçının ardından konuştu. Galibiyeti getiren golü kaydettiği için mutlu olduğunu söyleyen Yazğılı, alt sıralardan uzaklaşmak istediklerini dile getirdi

Tümosan Konyaspor'un savunma oyuncusu Uğurcan Yazğılı, Süper Lig'in 28. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanan ve 1-0 kazanılan Beşiktaş maçının ardından konuştu. Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Yazğılı, galibiyeti getiren golü kaydettiği için de ayrıca mutlu olduğunu ifade etti.

"Herkese teşekkür ederim”

Uğurcan Yazğılı, "Gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık. 9 kişi kalmamıza rağmen oynayan oynamayan, sonradan giren bütün arkadaşlarım canla başla mücadele etti. Beşiktaş gibi büyük bir camiaya karşı galip geldiğimiz için mutluyuz” dedi.

"Taraftarımıza teşekkür ediyoruz”

Yazğılı "9 kişi kalmamız bizi ister istemez zorladı. Bayağı da efor sarf ettik. Ama burada galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz onlar da bizim için dokuz kişi kalmamıza rağmen izin ve güç oldular” diye konuştu.

"Bir türlü rahatlayamadık”

Uğurcan Yazğılı, "Her hafta aynı şeyleri konuşuyoruz belki ama bir türlü rahatlayamadık. Geçen hafta kaybedip alt taraftaki takımların kazanmasıyla stres yaşadık. Ama çok şükür galip geldiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki izni da en iyi şekilde değerlendirip içeride evinize Gaziantep Futbol Kulübü maçını da kazanıp artık rahat bir nefes almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Takıma daha fazla katkı vermek istiyorum” 

Yazğılı, "Gol attığım için çok mutluyum. Takıma katkı verdiğim için de mutluyum. Bugün burada kazandık hep beraber kazandık. İnşallah önümüzdeki haftalarda takımıma katkı verebilirim. Hem savunmada Emreciğim anlamında gol attığım için de mutluyum” dedi.

(Selman Kaya)

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