Mehmet Aurelio’nun annesi hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Antalyaspor’un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio’nun annesi Lucia Brito Dos Prazares kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aurelio, annesinin cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu’na geldi.
Eski milli futbolcu ve Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio'nun annesi Lucia Brito Dos Prazares, dün Çekmeköy'de yaşadığı evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Anne Aurelio'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Eski milli yıldız Mehmet Aurelio cenazeyi teslim almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Ayrıca Mehmet Aurelio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmen, savaşçı, kazanan, cesur, güzel, zeki, çalışkan ve en iyi anne. Hayatının son nefesine kadar bir savaşçıydın. Kalp krizi geçirdi, tepki gösterdi, bize geri döndü ama maalesef direnmedi. Dersler ve hayat dersleri için teşekkür ederim. Bugün, bana yaşattığın anılar ve harika anlar. Sonsuza kadar Lucia. Seni sonsuza kadar seviyorum" ifadelerine yer verdi.
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