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Milliler şampiyonluk için sahada!

Selman Kaya
Muhabir
Milliler şampiyonluk için sahada!
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, A Ligi için sahada! Play-off ilk maçında Macaristan’ı 3-1 ile geçen ay-yıldızlılar, rövanş maçında da skoru koruması halinde adını UEFA Uluslar A Ligi’ne yazdıracak! Macaristan ile Türkiye arasında; 23 Mart Pazar günü Puskás Arena (Budapeşte) oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, A Ligi'ne yükselmek için sahada! UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasının ilk maçında Macaristan'ı 3-1 ile geçen ay-yıldızlılar; rövanş maçında da skoru koruyarak adını Uluslar A Ligi'ne yazdırmak istiyor. Macaristan ile Türkiye arasında; 23 Mart Pazar günü Puskás Arena (Budapeşte) oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

Süreç nasıl işleyecek?

UEFA Uluslar Ligi'ndeki statü de merak konusu oldu. 23 Mart Pazar günü oynanacak rövanş maçlarıyla süreç tamamlanırken; A/B play-off turunda galip gelenler A Ligi'ne yükselecek. Bu turu kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek. B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar ise isimlerini B Ligi'ne yazdıracak. Kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer almaya devam edecek. (Selman Kaya)

 

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