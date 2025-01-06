Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde şampiyonlar belli oldu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından personel ve öğrencilere yönelik düzenlenen futbol turnuvaları sona erdi. Turnuvalarda şampiyon olan ve dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

NEÜ personeline yönelik düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası, altın ve gümüş lig olarak iki kategoride yürütüldü. Birimler Arası Futbol Turnuvası altın ligde; şampiyon SKS olurken, ikinciliği Rönesans, üçüncülüğü Mühendislik takımı elde etti. Gümüş ligde ise; Strateji ekibi şampiyon olurken, Narkotik ikinci, Radyoloji takımı ise üçüncü oldu.

Birimler Arası Futbol Turnuvasında dereceye girenlere kupa ve madalyaları; NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Salih Zeki İnce, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Öğr. Gör. Dr. Abdullah Zübeyr Akman tarafından takdim edildi.

Öğrenci Futbol Turnuvasında ise, Mühendislik Fakültesi takımı olan Creators şampiyonluğa uzandı. Tıp Fakültesi takımı Medchester City ikinci olurken, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi takımı Sinyalspor üçüncü sırada yer aldı.

Öğrenci Futbol Turnuvasında dereceye giren takımlar, kupa ve madalyalarını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürü Mehmet Büyükdede'nin elinden aldı.