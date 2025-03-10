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Recep Uçar’dan Eyüpspor Mağlubiyeti Sonrası Açıklama: “Üretken Olamadık’’

Selman Kaya
Muhabir

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Recep Uçar’dan Eyüpspor Mağlubiyeti Sonrası Açıklama: “Üretken Olamadık’’
Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig’in 27. haftasında oynanan ve 2-1’lik mağlubiyetle sonuçlanan Eyüpspor maçının ardından konuştu. Uçar, “Üretken olamadık” dedi

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 27. haftasında delpasmanda oynanan ve 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan Eyüpspor maçının ardından konuştu. İstedikleri gibi bir maç olmadığını dile getiren Uçar, "Üretken olamadık” dedi.

"Pozitif enerjiyle buraya geldik”

Recep Uçar, "Sivasspor'dan aldığımız 1 puan ve Trabzonspor'dan aldığımız galibiyetin bize verdiği pozitif enerjiyle buraya geldik. Amacımız burada puanlar almaktı. Ama bunu başaramadık. Bunun için üzgünüz” dedi.

"Rakibe fazla pozisyon vermedik”

Uçar, "İlk yarı savunma ve hücum anlamında istediklerimizi yapamadık. Çok üretken olamadık. Rakibe de fazla pozisyon vermedik. Yediğimiz bir penaltı golü var. Sonrasında Adil Demirbağ ile duran toptan pozisyon bulduk. Devre böyle sonlandı. İkinci yarıya oyunu ve oyuncuyu değiştirerek başladık. Bunun pozitif etkilerini gördük. Golü biz kovalarken kornerden yediğimiz gol var. Sonrasında kazanmak için hamleler yaptık. Çift forvete döndüğümüz dönemde pozisyonlar kaçırdık” diye konuştu.

"İyi bir neticeyle dönmek istemiştik”

Recep Uçar, "Buradan, Eyüpspor maçından iyi bir neticeyle dönmek istiyorduk. Hafta sonu evimizde Beşiktaş ile karşılaşacağız. Ligin kalan bölümde daha iyi olmak zorundayız. Sonuçlar alarak ligi bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Herkes kazanmak istiyor”

Uçar, "Ligin devamı kolay geçmeyecek. Herkes kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. Bizim iç sahada oynayacağımız maç sayısı daha fazla. Onları kazanıp geçen sene gördüğümüz korkulu rüyayı görmek istemiyoruz” dedi.

"Birbirimize saygı duymamız lazım”

Recep Uçar, "Hiçbir zaman kavgadan ve adaletsizlikten yana olmadım. Hep saha içinde kalmaya çalıştım. Bizim de tasvip etmediğimiz olaylar oldu. Birbirimize saygı duymamız lazım. Biz, Eyüpspor'u 2 kez mağlup ettik. Maçlar kazanılır veya kaybedilir. Cenaze evinde düğün olmaz. Zaten üzgünüz. Onların kazanan takım olarak daha kontrollü ve düşünceli hareket etmesi lazım” diye konuştu. 

(Selman Kaya)

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