Recep Uçar’ın Beşiktaş fobisi

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde fobi yaşıyor.

Anadolu Kartalı'nın 50 yaşındaki teknik patronu, daha önce Beşiktaş'a rakip olduğu maçları kaybetti. Ümraniyespor ve Kayserispor ile birlikte Beşiktaş'a 2 kez rakip olan Uçar, Ümraniye ile 5-2, Kayseri ile de 2-1'lik skorla siyah-beyazlılara mağlup oldu. Recep Uçar'ın Konyaspor'un başında Beşiktaş'a karşı nasıl bir sonuç alacağı da merak konusu oldu. (Hasan Yıldırım)

Konyaspor 3 oyuncusundan yoksun

Tümosan Konyaspor, zorlu Beşiktaş maçında 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Anadolu Kartalı'nda; kart sınırında yer alan 7 oyuncudan 3'ü kart gördü. Eyüp karşısında kart gören forvet oyuncuları Blaz Kramer ve Umut Nayir tandeminin ikisi birden cezalı duruma düştü. Öte andan cezalılar kervanına orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün de katıldı. (Selman Kaya)