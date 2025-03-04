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Recep Uçar: Ramazan bereketiyle kazandık

Selman Kaya
Muhabir
Recep Uçar: Ramazan bereketiyle kazandık
Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan ve 1-0 kazanılan Trabzonspor maçının ardından konuştu. Uçar, “Şükürler olsun. Ramazan ayının bereketi mi diyelim bugün kazandık” dedi

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 26. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanan ve 1-0 kazanılan Trabzonspor maçının ardından konuştu. Uçar, "Şükürler olsun. Ramazan ayının bereketi mi diyelim bugün kazandık” dedi.

"Maça pozitif enerjiyle başladık”

Recep Uçar, "Sivasspor maçının ardından oyuncularımıza, ‘İstanbul'dan çeyrek finalist dönüp, Trabzonspor'u da yeneceğiz Allah'ın izniyle' demiştik. Galatasaray'dan bir puan alıp çeyrek finale adımızı yazdırdık. Onun verdiği pozitif enerjiyle de bugün maça başladık” dedi.

"Trabzon özgüvenli bir takım”

Uçar, Trabzonspor'un zor dönemlerden geçtiğini ancak oyununu oturmaya başlayan bir ekip olduğunu dile getirdi. Uçar, "Her ne kadar deplasman karneleri çok iyi olmasa da özgüvenli, çok fazla içeride rotasyonun olduğu bir oyun oynuyorlardı. Bu da bizim işimizi zaman zaman zorlaştırıyordu” diye konuştu.

"Mücadele azmi had safhadaydı”

Devre arasında oyuncularına beraberliğin devamı halinde 90'ıncı dakikalarda gol bulabileceklerini söylediğini ifade eden Recep Uçar, "Takımın başında ilk penaltımızı attık. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Ortaya konulan kazanma isteği mücadele azmi had safhadaydı. Kulübesiyle, girenleri ve çıkanlarıyla beraber” ifadelerini kullandı.

"3 puan bize nefes aldırdı”

Uçar, "3 puan bize bir tık daha nefes aldırdı. Ama bir şey kazanmadık. Şu anda 28 puanda aynı sıralamada devam ediyoruz. Son bir haftada yaşadıklarımız bizim adımıza pozitif. O anlamda umarım bu ivmemizi kalan ligin 11 haftasında devam ettirip ligde arzu ettiğimiz yere gidip, kupada da hedeflediğimiz bir rüyamız var, İnşallah hedefimize ulaşırız” dedi.

(Selman Kaya)

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