Selçuk Kartallar tarihi maçta

Konya’nın ragbideki en başarılı ekiplerinden olan Selçuk Kartallar; Türkiye’nin ilk resmi 15’li Kadın Ragbi Ligi Şampiyonası açılış maçında ODTÜ takımıyla karşılaşacak.

Selçuk Kartallar Antrenörü Abdulkadir Çetin, tüm Konyalıları 1 Mart'ta gerçekleşecek müsabakada şehrin takımını desteklemeye davet etti.

Nefes kesecek organizasyon

Türkiye'de kadın ragbisinin gelişimi açısından büyük önem taşıyan 15'li Kadın Ragbi Ligi Şampiyonası 1 Mart'ta başlayacak. İlk hafta mücadelesinde Selçuk Kartallar, kendi sahasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) konuk edecek. Şampiyona boyunca farklı şehirlerde gerçekleşecek karşılaşmalarla kadın sporcular, Türkiye'nin ilk resmi 15'li kadın ragbi şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.

"Bu güzel ana hep birlikte şahitlik edelim”

Selçuk Kartallar Antrenörü Abdulkadir Çetin, konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Çetin,

"Bu şampiyona, kadın sporcularımızın sahada yeteneklerini gösterebileceği, mücadele ruhlarını sergileyebileceği tarihi bir fırsat. Türkiye'de ragbi hızla gelişiyor ve biz de bu sürecin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Konya, spora olan ilgisiyle bilinen bir şehir. Futbol, basketbol, güreş gibi pek çok branşta başarılı sporcular yetiştirdi. Şimdi de kadın ragbisinde bir ilke tanıklık edeceğiz. Tüm Konya halkını, spor tutkunlarını ve özellikle gençleri bu heyecan dolu mücadeleyi izlemeye davet ediyorum. Gelin, sahada ter döken sporcularımıza destek olalım ve bu tarihi başlangıca hep birlikte şahitlik edelim” dedi.

(Selman Kaya)