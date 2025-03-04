Şenol Güneş: Kritik maçları geçemiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan ve 1-0 kaybedilen Tümosan Konyaspor maçının ardından konuştu. Kritik maçlardan galibiyetle dönemediklerini belirten Güneş, "Deplasmanda yine kazanamadık. Hiç olmayacak şekilde mağlup olduk” dedi.
"Uyur gezer gibi oynadık”
Güneş, "Hücum varyasyonları ve pozisyonu olmayan uyur gezer gibi oynadığımız bir ilk yarı oldu. İkinci yarı daha hareketliydik. Gol bulabilirdik de yiyebilirdik de. Maçın hakkı beraberlikti. Beraberlik zaten bize yetmeyen bir olaydı. Çünkü yukarıda olabilmek için kritik bir maçtı” diye konuştu.
"Hiç olmayacak şekilde mağlup olduk”
Şenol Güneş, "Maalesef kritik maçları geçemiyoruz. Deplasmanda yine kazanamadık ve hiç olmayacak şekilde mağlup olduk. Gayretimiz, niyetimiz düştüğü zaman şansımız da azalıyor. Bugün de öyle bir maç olduk” ifadelerini kullandı. (Selman Kaya)
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