Sivas’ın Soğuğunda Isıtan Mücadele

Futbol, sadece yetenek ve taktik değil, aynı zamanda mücadele ve konsantrasyon işidir. Bugün Sivas'ta oynanan maç, tam anlamıyla bir fiziki güç ve dayanıklılık mücadelesiydi. Türkiye Süper Ligi'nin en kritik mücadelelerinden biri olan Sivasspor- Konyaspor karşılaşması, hem oyun hem de atmosfer olarak hafızalarda yer edecek türdendi.

Defansta yapılan hata ev sahibi ekibe erken bir avantaj sağladı

Sıcaklık eksi dereceleri gösterirken sahada ve tribünlerde soğuğun etkisini hissetmemek imkânsızdı. Ancak, mücadele son dakikalara doğru öyle bir kızıştı ki herkesin içini ısıttı. Maçın başında Konyaspor'un defansında yapılan basit bir hata, ev sahibi ekibe erken bir avantaj sağladı. Ancak, tecrübeli futbolcu Yusuf'un akıllıca vuruşuyla Konyaspor'un maça erken dönmesi, oyunu dengeledi. İlk yarının geri kalanı, maalesef seyir zevki açısından çok parlak değildi. Tribünlerdeki taraftarlar gibi, sahadaki oyuncular da donuk bir görüntü çizdi.

Tansiyon zirveye ulaştı

Ancak futbolun güzelliği de burada saklıydı. Maçın son 15 dakikası, izleyenlerin yüreklerini ağzına getiren bir tempoyla geçti. Konyaspor, oyunun kontrolünü eline aldı ve bariz bir üstünlük sağladı. 90. dakikaya gelindiğinde, hakem tam 8 dakika uzatma süresi ekledi. İşte tam da bu dakikalarda tansiyon zirveye ulaştı. En küçük hatanın her iki takıma da pahalıya patlatacağının bilincinde hareket eden oyuncular varlarını yoklarını ortaya koydular. Sivaslı oyuncunun ceza çizgisi üzerinde düşürülmesi yüreklerimizi ağzımıza getirdi. Neyse ki, karar aleyhimize değil, rakip oyuncuya gösterilen sarı kartla sonuçlandı. Bu karar, Konyaspor'a derin nefes aldıran anlardan biri oldu.

Konyaspor bir puan alarak Sivas'tan döndü

Son düdüğe kadar süren kıyasıya mücadelede, Konyaspor bir puan alarak Sivas'tan döndü. Kağıt üzerinde bir puan almak fena bir sonuç değil. Ancak, oyunun adaletine bakarsak, Konyaspor bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hak etmişti. Eksiklerimiz neydi? Birincisi, defans hatalarından kaynaklanan basit goller yiyoruz. İkincisi, iyi oynadığımız dakikalarda son vuruşları yapamıyoruz. Recep Uçar ve ekibinin bu konular üzerinde ciddi şekilde çalışması şart.

Özetle, zor bir deplasmandan alınan bir puan, kötü değil. Ancak, bu oyun anlayışıyla biraz daha dikkatli olabilseydik, sahadan 3 puanla ayrılabilirdik. Gelecek haftalarda daha akıllıca oynayarak, çok daha iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum. Çünkü sahadaki son 15 dakikalık mücadele, takımın neler yapabileceğini net şekilde gösterdi. Eğer bunu 90 dakikaya yayabilirsek, Konyaspor'un çok daha farklı bir seviyeye geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.