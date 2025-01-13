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Son düdük çaldı! Konyaspor evinde 3 puan kaybetti

Selman Kaya
Muhabir
Son düdük çaldı! Konyaspor evinde 3 puan kaybetti
Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Haftaya 20 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlılar, 39 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertlilerle karşı puan mücadelesi verdi. Anadolu Kartalı karşılaşmadan 3-2’lik skorla mağlup ayrıldı.

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe'yi ağırladı. Anadolu Kartalı tarihinin en erken golünü bulduğu karşılaşmadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Yeşil-beyazlılar 25. saniyede Pedrinho'nun golüyle maçta 1-0 öne geçerken; 14. dakikada Mert Müldür Fenerbahçe'ye beraberliği getirdi. 25'te Çağlar Söyüncü takımını 2-1 öne geçirirken; 44'te sahne alan Blaz Kramer Konyaspor'u soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle götürdü. Maçın ikinci yarısına her iki takım da dengeli bir oyunla başlarken; maçın skorunu bireysel hata belirledi. Kaleci Slowik ve Uğurcan'ın anlaşmazlığında araya giren Dusan Tadic, 61. dakikada konuk ekibe 3-2'lik galibiyeti getiren golü kaydetti. 

Ahmet Çalık unutulmadı

Tümosan Konyasporlu taraftalar, Ahmet Çalık'ı unutmadı. Yeşil-beyazlı renklere gönül vermiş taraftarlar, zorlu Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Ahmet Çalık'ı özel koreografiyle andı. 

Pedrinho tarihe geçti

Karşılaşmanın 25. saniyesinde Konyaspor'u 1-0 öne geçiren Blaz Kramer; tarihe geçti. Brezilyalı futbolcunun attığı bu gol; Fenerbahçe'nin lig tarihinde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti. 

Korner kabusu

Tümosan Konyaspor, kritik Fenerbahçe maçında kornerlerden vuruldu. Anadolu Kartalı dakikalar 14'ü gösterirken köşe vuruşundan kalesinde gol görürken;  25. dakikada yine aynı senaryodan gol yedi. 

Kramer gollerine devam ediyor

Anadolu Kartalı'nın golcü oyuncusu Blaz Kramer; gollerine devam ediyor. İlk yarının son dakikalarında sol kanatta topla buluşan Sloven futbolcu; topu ağlara göndererek yeşil-beyazlıları soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle taşıdı. 28 yaşındaki forvet oyuncusu ligdeki ilk golünü ise 18. haftada Alanyaspor deplasmanında kaydetmişti. (Hasan Yıldırım)

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