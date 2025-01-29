Süper Lig’de 23. haftanın programı açıklandı! Kayseri maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Maç Planlama Müdürlüğü, Süper Lig'de 23. haftanın programını açıkladı. Kayserispor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak kritik maçın günü ve saati de belli oldu. İşte detaylar...
Zorlu karşılaşma Cumartesi günü
Süper Lig'de kritik bir dönemden geçen Kayserispor ve Tümosan Konyaspor, sezonun 23. haftasında karşı karşıya gelecek. 8 Şubat Cumartesi günü Kayseri Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ateş hattından kurtulmak isteyen 2 takımın mücadelesi şüpheniz tüm dengeleri değiştirecek.
(Selman Kaya)