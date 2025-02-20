Tahkim Kurulu Konyaspor’un cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Bu kapsamda Konyaspor’un rekor cezası onandı.

PFDK kararlarına göre Konyaspor, Kayserispor maçındaki olaylar nedeniyle ağır cezaya maruz kaldı.

Karara göre, yeşil-beyazlı ekip, Kayserispor mücadelesinde çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 120 bin TL, Futbolun ve Kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 1 milyon TL ceza almıştı.

YÖNETİM İTİRAZ ETTİ

Verilen bu kararı şaşkınlıkla takip eden Tümosan Konyaspor camiası, durumu bir üst kurula taşıma karar aldı. Cezaya itiraz eden yeşil-beyazlılar, cezayı tahkime taşıdı. Bununla birlikte akşam saatlerinde TFF Tahkim Kurulu kararını açıkaldı.

TFF TAHKİM KURULU CEZAYI ONADI

TFF Tahkim Kurulu kararlarına göre Konyaspor'un rekor cezası onandı.

SADECE BOATENG'E İNDİRİM

Alınan kararlar doğrultusunda tek indirim Emmanuel Boateng'e yapıldı. Kayserispor mücadelesinde rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verilen Boateng'in cezası 1 maça düşürüldü.

TFF Tahkim Kurulu'ndan çıkan karar ise şu şekilde oluştu:

Tümosan Konya Spor Kulübü'nün, Başkanı Ömer Korkmaz'ın, İdareci Yusuf Küçükbakırcı'nın ve Futbolcu Emmanuel Boateng'in PFDK'nın 13.02.2025 tarih ve E.2024-2025/726 – K.2024-2025/934 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tümosan Konya Spor Kulübü'nün, 08.02.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b ve FDT'nin 13. maddesi uyarınca 1.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Tümosan Konya Spor Kulübü'nün Başkanı Ömer Korkmaz'ın 08.02.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri ve FDT'nin 13. maddesi uyarınca 23 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Tümosan Konya Spor Kulübü'nün İdareci Yusuf Küçükbakırcı'nın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Tümosan Konya Spor Kulübü'nün Futbolcu Emmanuel Boateng'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanarak sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle, karar verilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi