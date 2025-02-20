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TFF açıkladı! Ligler ertelendi!

Selman Kaya
Muhabir
TFF açıkladı! Ligler ertelendi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle liglerin ertelendiğini açıkladı.

TFF'den yapılan yazılı yazılı açıklamada; "Fikstür gereği 22-23 Şubat tarihlerinde oynanması gereken TFF 2. Lig ve 3. Lig müsabakaları ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları dikkate alınarak her 2 ligin de sezon planlamasında uygunluk bulunması sebebiyle 1-2 Nisan tarihlerine ertelenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

1922 Konyaspor, Alanya'yı ağırlayacaktı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, ligin 21. haftasında sezonun en kritik maçlarından birisine çıkacaktı. Yavru Kartallar 1 puan farkla 1 basamak altında yer alan Alanya 1221'i konuk edecekti. 

(Selman Kaya)

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