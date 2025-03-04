Tümosan Konyaspor’a izin yok

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde toplanan yeşil-beyazlılar, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi.
Anadolu Kartalı'nda program belli oldu
Anadolu Kartalı Tümosan Konyaspor'da haftanın antrenman programı da belli oldu. 4 Mart Salı günü itibariyle Eyüpspor hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlılar, 5 Mart Çarşamba, 6 Mart Perşembe ve 7 Mart Cuma günlerini taktik antrenmanlarla değerlendirecek. Yeşil-beyazlılar 8 Mart Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor arasında; 9 Mart Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
(Selman Kaya)