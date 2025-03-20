Tümosan Konyaspor Beşiktaş zaferinin ardından yeniden bir arada

Tümosan Konyaspor topbaşı yaptı. Süper Lig'in 28. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlayan ve 9 kişi tamamladığı karşılaşmayı 1-0 kazanan Anadolu Kartalı, zorlu müsabakanın ardından 4 günlük izne ayrılmıştı. Yeşil-beyazlı takımda izin sona erdi.
Anadolu Kartalı çalışmalara başladı
Tümosan Konyaspor, 20 Mart Perşembe günü itibariyle topbaşı yaptı. Kayacık Tesisleri'nde bir araya gelen yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla, Süper Lig'in 29. haftasında iç sahada oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına start verdi. Yeşil-beyazlılar günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi.
3 oyuncu antrenmana katılmadı
Anadolu Kartalı'nda 3 oyuncu antrenmanda yer almadı. Milli takım kampında bulunan Sloven golcü Blaz Kramer ile, Türkiye U20 Milli Takımımızın kadrosunda yer alan kaleci Deniz Ertaş ve forvet Melih Bostan antrenmana katılmayan isimler oldu.
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