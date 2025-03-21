Tümosan Konyaspor’da İlginç 8 Denklemi: Kadro Değerleri Güncellendi!

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’de yer alan takımların piyasa değerlerinin güncellenmesiyle ilginç bir 8 denklemi oluşturdu. Anadolu Kartalı’nda 8 oyuncu değer kazanırken, 8 oyuncu yerinde saydı. Arda kalan 12 oyuncu ise değer kaybetti. İşte detaylar...

Süper Lig'de yer alan kulüplerin kadro değerleri ve oyuncuların piyasa değerleri güncellendi! Burada yer alan Tümosan Konyaspor, ilginç bir 8 denklemine kendisini buldu. Anadolu Kartalı'nda 8 oyuncu değer kazanırken, 8 oyuncu yerinde saydı. Arda kalan 12 oyuncu ise değer kaybetti. Peki, kimler değer kazandı? Kimler kaybetti? Kimler yerinde saydı? İşte detaylar...

8 oyuncu değer kazandı

Tümosan Konyaspor'da 8 oyuncu değer kazandı. Anadolu Kartalı'nda Oğulcan Ülgün 1 milyondan 1 milyon 400 bine, Blaz Kramer 800 binden 1 milyon 200 bine, Morten Bjørlo 700 binden 1 milyona, Tunahan Taşcı 300 binden 800 bine, Deniz Ertaş 350 binden 650 bine, Melih Bostan 375 binden 400 bine, Yasir Subaşı 75 binden 100 bine ve Mehmet Kaya ise 25 bin Euro'dan 50 bin Euro'ya yükseldi.

12 oyuncu değer kaybetti

Anadolu Kartalı'nda 12 oyuncu ise değer kaybetti. Yeşil-beyazlı takımda Nikola Boranijasevic 250 binden 225 bine, Hamidou Keyta 550 binden 475 bine, Jakub Slowik 550 binden 500 bine, Emmanuel Boateng 600 binden 500 bine, Guilherme Sitya 650 binden 550 bine, Josip Calusic 800 binden 600 bine, Filip Damjanovic 1 milyondan 600 bine, Danijel Aleksic 700 binden 600 bine, Umut Nayir 850 binden 750 bine, Uğurcan Yazğılı 1 milyon 200 binden 1 milyon 100 bine, Alassane Ndao 1 milyon 300 binden 1 milyon 200 bine ve Riechedly Bazoer 3 milyon 500 bin Euro'dan 3 milyon Euro'ya düştü.

8 oyuncu yerinde saydı

Tümosan Konyaspor'da 8 oyuncu ise yerinde saydı. Anadolu Kartalı'nda Adil Demirbağ 1 milyon 800 bin, Pedrinho 1 milyon 300 bin, Louka Prip 1 milyon 100 bin, Marko Jevtovic 700 bin, Melih İbrahimoğlu 550 bin, Yusuf Erdoğan 500 bin, Abdurrahman Üresin 150 bin ve Ahmet Daş 50 bin Euro'luk değerini korudu.

Tümosan Konyaspor, en değerli 13. takım

Piyasa değerlerinin güncellenmesiyle birlikte Tümosan Konyaspor'un Süper Lig'deki konumu da belli oldu. 21 milyon 930 bin Euro'luk değere sahip olan yeşil-beyazlılar, ligdeki en değerli 13. takım oldu.

(Selman Kaya)