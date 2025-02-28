Tümosan Konyaspor’da Trabzon mesaisi başladı

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. 27 Şubat Perşembe günü Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a konuk olan yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından şehre dönerek Trabzonspor antrenmanlarına start verdi. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde toplanan Anadolu Kartalı, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi.
Hızlandırılmış program
Rotasını kritik Trabzonspor maçına çeviren Tümosan Konyaspor, hızlandırılmış bir programa giriş yaptı. 28 Şubat Cuma gününü yenileme antrenmanıyla değerlendiren yeşil-beyazlılar, 1 Mart Cumartesi gününü ise taktik antrenmanla geçirecek. Anadolu Kartalı 2 Mart Pazar günü yapacağı ter antrenmanının ardından da kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor arasında; 3 Mart Pazartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. (Hasan Yıldırım)