Tümosan Konyaspor geleceğe yatırım yapıyor!

Tümosan Konyaspor geleceğini düşünüyor. 2. Transfer ve Tescil Dönemi 13 Ocak’ta başlarken; Anadolu Kartalı sadece 2 transfer gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlıların oyuncu tercihlerinde genç ve geleceğe yönelik isimler tercih etmesi de dikkatlerden kaçmadı

Tümosan Konyaspor, geleceğe odaklandı. 13 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin en durgun takımlarından olan yeşil-beyazlılar, yaptığı hamleleri geleceğe yönelik olarak planladı. An itibariyle 2 oyuncuyla anlaşan Anadolu Kartalı, bu isimleri anlık kadroda düşünmüyor.

Ankara'dan aldı, Iğdır'a verdi

Anadolu Kartalı ilk hamlesini kaleye yaptı. Sezonun ilk devresini TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde geçiren Bahadır Han Güngördü ile anlaşan yeşil-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini alarak aynı ligde yer alan Iğdır Futbol Kulübü'ne kiraladı. Bahadır, sezon sonu itibariyle Konyaspor'a katılacak.

Serik'ten Konya'ya

Tümosan Konyaspor, ikinci takviyesini ise 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Serik Belediyespor'dan gerçekleştirdi. Anadolu Kartalı Antalya ekibinin 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Abdurrahman Üresin ile prensipte anlaşma sağladı. Oyuncunun kısa süre içerisinde şehre gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Öte yandan Abdurrahman da Anadolu Kartalı'nın anlık kadrosundan ziyade gelecek planlamasında yer alıyor.

Gelelim esas transfere...

"Konyaspor hep geleceğe mi transfer yapıyor? Şu an takıma katılacak kimse yok mu” sorularının akıllara geldiği bu noktada; acı tablo ön plana çıkıyor. Mali olarak büyük problemler yaşayan yeşil-beyazlılar; an itibariyle ofansif bir orta saha ile görüşmelerini sürdürüyor. Tümosan Konyaspor, bu transfer dönemini büyük bir sürpriz olmaması durumunda tek takviyeyle geçmeyi planlıyor.

(Selman Kaya)