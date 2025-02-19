TÜMOSAN Konyaspor - Sivasspor maçının biletleri satışta!

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Sivasspor ile Konyaspor arasında oynanacak maçının bilet satışı başladı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, cumartesi günü saat 13.30'da sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoyla Konyaspor maçı biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu.
Videoda, Sivasspor'un bu şehir için bir tutku, bir yaşam biçimi olduğuna vurgu yapıldı. Tribünlerin dolması ve taraftarların takımlarına sahip çıkması için çağrıda bulunulan videoda, Sivas ile Sivasspor'un ayrılmaz bir bütün olduğu anlatıldı.
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