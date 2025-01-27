Tümosan Konyaspor taktik çalışacak

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Bordum Futbol Kulübü maçına odaklandı. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde 26 Ocak Pazar günü saat 17.00'de Kayacık Tesisleri'nde toplanan yeşil-beyazlılar; günü yenileme antrenmanıyla değerlendirmişti. Anadolu Kartalı 27 Ocak Pazartesi günü itibariyle de taktik çalışmalarına start verdi. Tümosan Konyaspor ile Bodrum Futbol Kulübü arasında; 31 Ocak Cuma günü Konya Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
(Selman Kaya)