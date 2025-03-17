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Tümosan Konyaspor’un kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan; “Final maçıydı’’

Selman Kaya
Muhabir
Tümosan Konyaspor’un kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan; “Final maçıydı’’
Tümosan Konyaspor’un kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, Beşiktaş maçının bir final olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Kırılma anımızı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bugün maçı gerçekten taraftarımızın kazandığını söylemek istiyorum. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz bir destek gösterdi. Bu ramazan günü de iftarlarından yarım saat 45 dakika sonra olmasına rağmen stadyum tamamen doluydu. Onlara gerçekten şükranlarımı sunuyorum” dedi.

"2 hatta 3 kişilik oynadık”

Erdoğan, "Önemli bir maçtı. Türkiye'nin en büyük kulüplerden birine karşı 9 kişi oynamak gerçekten çok zor. Biz de gerçekten 2 hatta 3 kişilik oynadık. Aslında bu maçtan sonra söylemek çok normal değil ama bu takım ilk 5'e oynamak için kurulmuştu. Gerçekten kadro kalitemiz çok üst seviyede olduğunu her zaman inandık ve düşündük. Sadece o 3-4 maçlık periyotta berabere kaldığımız maçları galibiyetle bitir bilseydik şu an bambaşka yerlerde bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik” diye konuştu.

"Gelecek sezonun ateşini yaktık”

Yusuf Erdoğan, "Beşiktaş galibiyetiyle aslında gelecek sezonun ateşini yaktığımızı söyleyebilirim. Taraftarımız bizlere inansın ve güvensin. Bazen kırgın kal ve kızgınlıkları olur. Aile içinde bayanlarda normaldir. Bugün taraftarımız bize muhteşem bir enerji veren herkese çok teşekkür ederim. Bugün güzel bir uyku çekeceğiz sonra” ifadelerini kullandı.

(Selman Kaya)

 

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