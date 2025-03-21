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Türkiye’nin Dünya Kupası maçları ne zaman?

Türkiye’nin Dünya Kupası maçları ne zaman?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek olan turnuvaya Avrupa kıtasından 16 takım katılacak. Eleme sürecinde 54 ülke mücadele ederken, doğrudan Dünya Kupası bileti alacak 12 grup lideri ve play-off aşamasıyla belirlenecek 4 takım, turnuvaya adını yazdıracak. Türkiye'nin Dünya Kupası maçları ise büyük bir heyecanla takip ediliyor.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan başlıyor! A Milli Futbol Takımı, eleme sürecinde E Grubu'nda mücadele edecek ve Dünya Kupası bileti almak için zorlu rakiplerle karşılaşacak.

Türkiye'nin maç programı netleşirken, taraftarlar büyük bir heyecanla millilerin sahaya çıkacağı günleri bekliyor.

Türkiye, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek olan Hollanda ile İspanya eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Eleme süreci eylül ayında başlayacak ve kasım ayında sona erecek.

Türkiye'nin maç takvimi:

4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül 2025: Türkiye - Hollanda/İspanya kazananı
11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya kazananı - Türkiye

2026 DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, 21 Mart 2025 tarihinde başlıyor! Avrupa kıtasından toplam 16 takımın Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edeceği elemelerde büyük bir rekabet yaşanacak.

Bu süreçte 54 ülke 12 farklı gruba ayrıldı ve her grupta zorlu karşılaşmalar oynanacak. Gruplarında birinci olan 12 takım doğrudan turnuvaya katılım hakkı elde ederken, grup ikincileri ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım, play-off maçlarıyla son 4 biletten birini almak için mücadele edecek.

İlk hafta karşılaşmaları 21-22 Mart tarihlerinde oynanacak. Eylül ayında Türkiye'nin de dahil olduğu 4'lü gruplardaki mücadeleler başlayacak. Avrupa kıtasındaki eleme takvimi şu şekilde belirlendi:

1.⁠ ⁠Hafta: 21-22 Mart 2025
2.⁠ ⁠Hafta: 24-25 Mart 2025
3.⁠ ⁠Hafta: 6-7 Haziran 2025
4.⁠ ⁠Hafta: 9-10 Haziran 2025
5.⁠ ⁠Hafta: 4-5-6 Eylül 2025
6.⁠ ⁠Hafta: 7-8-9 Eylül 2025
7.⁠ ⁠Hafta: 9-10-11 Ekim 2025
8.⁠ ⁠Hafta: 12-13-14 Ekim 2025
9.⁠ ⁠Hafta: 13-14-15 Kasım 2025
10.⁠ ⁠Hafta: 16-17-18 Kasım 2025
Play-off maçları: 26-31 Mart 2026

Kaynak: Haber Merkezi

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