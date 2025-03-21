Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor Kader Maçına Çıkıyor!

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, ligin 25. haftasında sezonun kırılma maçlarından birisine çıkacak!

Haftaya 21 puanla 14 yani küme hattının içinde giren yeşil-beyazlılar, kendisiyle aynı puana sahip fakat averajla bir basamak üstte yer alan Bayburt Özel İdarespor'u konuk edecek. Yavru Kartallar kendi saha ve seyircisi önünde kazanarak küme düşme hattından çıkmanın hesaplarını yapıyor. Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor ile Bayburt Özel İdarespor arsında; 22 Mart Cumartesi günü Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Düdük Can Cengiz'de

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor ile Bayburt Özel İdarespor arasında oynanacak karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Can Cengiz yönetecek. Cengiz'in yardımcılıklarını Mücahit Değermenci ve Eray Pınar üstlenecek. Yusuf Burak Özyüzer ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Selman Kaya)