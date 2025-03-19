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Yavru Kartallar Bayburt maçına kilitlendi

Selman Kaya
Muhabir
Yavru Kartallar Bayburt maçına kilitlendi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, ligin 25. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Bayburt Özel İdarespor maçına kilitlendi. Ligin 24. haftasında Osmaniyespor deplasmanına çıkan ve rakibine 3-2'lik skorla boyun eğen yeşil-beyazlılar, 8 haftalık aranın ardından yeniden küme hattına girmişti. 1922 Konyaspor, hafta sonu oynanacak Bayburt maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Antrenmanlar tüm hızıyla sürüyor

Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde çalışan Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, tempolu bir sürece giriş yaptı. Günü taktik antrenmanla değerlendiren yeşil-beyazlılar, burada uygulayacağı taktik üzerinde durdu. Yavru Kartallar, 20 Mart Perşembe gününü de hücum varyasyonlarıyla geçirecek. Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor ile Bayburt Özel İdarespor arasında; 22 Mart Cumartesi günü Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Yavru Kartallar 5 maçtır kazanamıyor

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkarttı. Özellikle son 3 maçından da mağlup ayrılan yeşil-beyazlılar, Bayburt karşısında kötü seriyi sonlandırmak istiyor. Yavru Kartallar'ın iç saha performansı son dönemde pek parlak olmasa da Cuma gününe kadar taktik ağırlıklı antrenmanlarla eksiklerini giderip, bu zorlu maçta taraftarına 3 puan sevinci yaşatmayı hedefliyor.

(Selman Kaya)

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